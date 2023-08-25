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معزب: تشكيل حكومة جديدة سيستغرق وقتا طويلا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مشاورات وتوافقات واسعة ويستغرق وقتًا طويلاً وسيُصبح إجراء الانتخابات غير قابل للتطبيق في وقت قريب.

وأضاف معزب في تصريح صحفي أن هناك نقاطا خلافية رئيسية وجوهرية في شروط الترشح لمنصب الرئيس وهي قانونية لا تتعلق بعملية الاتفاق السياسي، وتحتاج لتوافق قانوني وتشريعي من أجل إصدار القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بين النواب والدولة لا يوجد فيها أي قصور أو ثغرات، وأن القاعدة الأساسية لإعداد تلك القوانين هي حصول توافق عليها من كل الأطراف السياسية بهدف منع حدوث أي خلافات بعد إجراء الانتخابات.

ورأى معزب أن المشكلة حاليًا في ليبيا هي أن السلطة ليست بيد واحدة بل موزعة ما بين التشكيلات المسلحة والقيادة العامة للجيش وبين النواب والدولة وبين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب.

 

 

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الانتخابات ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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