الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية في الجنوب

أعلن الجيش الليبي،اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية،واسعة ودقيقة ومحددة الاهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا الغالية.وفق بيان نقله الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري.

واشار البيان، الى ان التوترات السياسية والأمنية في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل،ساهمت في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح.

وأوضح البيان، ان الجيش الليبي تلقى تقارير ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات لديها من نقاط السيطرة والمراقبة بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة.

واكد البيان، ان القوات المسلحة الليبية لن تسمح ان تكون ليبيا منطلقاً لاي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا او قاعدة انطلاق لاي اعمال غير قانونية.مع التاكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.

ويشارك في هذه العملية العسكرية الحالية نخبة من قوات الجيش الليبي براً وجواً،واكد البيان،أن العملية “لن تتوقف حتى تحقيق اهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية”.