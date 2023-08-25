النحيب: باتيلي يضع التعجيزات وهدفه تخريب الاتفاق الليبي الليبي لمجلسي النواب والدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب بدر النحيب أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ دخوله للمشهد الليبي يضع تعجيزات ويريد أن يشكل لجنة وخارطة طريق جديدة ولا يريد للمجلسين الاتفاق بدليل اغلاق الطريق أما اجتماع رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الرئاسي والبيان الصادر عنهم.

النحيب قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن باتيلي ليس لديه كلام ثابت منذ وجوده في البلاد وهدفه تخريب الاتفاق الليبي الليبي لمجلسي النواب والدولة.

وأوضح أن التعديل على القوانين الانتخابية لن ينتج عنه شيء وباتيلي عاجز على تحقيق شيء في ليبيا، مضيفاً “في حال التعديل ممكن أن يكون على نقطتين منها الجنسية حيث يدخل المرشح للجولة الثانية ويقدم اعفاء منها وبعد أن يفوز بنسبة 51% لا داعي لجولة ثانية”.

وأفاد أنه على مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة قادرة على الذهاب للانتخابات، مبيناً أن حكومة أسامة حماد هي الشرعية التي وضعها مجلس النواب وعندما يتفق مجلسي النواب والدولة والرئاسي على تشكيل حكومة جديدة سيسلم حماد السلطة لأنه شخص متفهم بحسب تعبيره.