أعلن المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إطلاق عملية عسكرية واسعة في الحدودية الجنوبية للبلاد، وفق قوله.

وقال المتحدث في بيان اليوم، إن العملية تهدف إلى “تأمين حدود الدولة ومقدراتها وأنها وجزء من استمرار بسط سيطرتهم ونفوذهم على أي شبر في الأراضي الليبية”.

وأضاف البيان أن العملية تأتي “نظرا لما تمر به المنطقة خلال الأشهر الماضية مما ساهم في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح”.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية الحالية تشارك فيها “القوات برا وجوا ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة”.

وشدد المسماري على “احترامهم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ضمن مشاكلها الأمنية والسياسية”.

المصدر: المتحدث باسم قوات حفتر

The post إطلاق عملية عسكرية لـ”قوات حفتر” جنوبا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار