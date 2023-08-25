العميد “صدام حفتر” يشرف على العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية

الوطن|رصد

أشرف العميد “صدام حفتر” مباشرةً على اخلاء المناطق والاحياء التي تسيطر عليها عناصر المعارضة التشادية والمهربين في منطقة ام الارانب لتعود إلى اصحابها المواطنين الليبيين بعد أن سلبت منهم

وعملت القوات المسلحة على التأمين الدائم حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية .

هذا وسيقوم آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد “صدام حفتر” بالاشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستُطلقها وحدات القوات المُسلحة على الحدود الجنوبية وتحديداً التشادية لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة، لضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة الغير شرعية

وقامت القوات المسلحة بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف اكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة ام الارانب بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم

وشملت منطقة العمليات المستهدفة أم الأرانب وجبل غنيمة ومنطقة تراغن وتمسة والقطرون وجبل عصيدة وبوابة 17 ومنفذ الثووم وبوابة كرزو الحدودية مع دولة تشاد وستعمل القوات المسلحة جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة امن البلاد او التعدي على حدودها.