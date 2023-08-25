المنتصر: العالم يعلم بأن المليشيات هي من تسيطر على ليبيا

ليبيا – قال عز الدين المنتصر عضو مجلس أعيان وحكماء مصراته إن لقاء القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر بوفد مشايخ وأعيان وأساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية، تمحور حول المصالحة وهجرة الليبيين من وإلى خارج ليبيا.

المنتصر أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنه لا يوجد ليبي لا يُدين ما حدث في طرابلس وكانت المداخلات تصب في هذا الإطار وتطالب النائب العام بضرورة أن يكون هناك موقف جاد له وللحكومة.

وأشار إلى أن تغول المليشيات صعب جداً والعالم يعلم بأن المليشيات هي من تسيطر على ليبيا فلا يوجد نائب عام ولا من يستطيع التغلب على التغول، متمنياً الا يكون خلف هذا التغول أجندات خارجية.

وشدد في الختام على ضرورة تشكيل حكومة قوية يتم مساندتها وأن يعود زخم ثورة فبراير وروحها للسيطرة على ما يحدث.

وفي الختام اعتبر أن التعويل الأكبر هو على الشعب، والحكومة لها دور للتعاون على إيقاف ما يجري في البلاد.