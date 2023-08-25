المسماري: القيادة العامة تطلق عملية واسعة ودقيقة لتأمين الحدود الجنوبية

الوطن|متابعات

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بيانا بشأن ما تمر به ليبيا في الأونة الاخيرة وذلك نظراً لما تمر به المنطقة والاقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وامنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما اسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح .

وبينت القيادة انه من منطلق الواجب القانوني والوطني في حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة ، ونظراً للتقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات من نقاط السيطرة والمراقبة بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة .

وأكد الناطق ان وحدات الجيش الوطني الليبي قامت باطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الاهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا الغالية .

وأشار أن القوات المسلحة لن تسمح ان تكون البلاد منطلقاً لاي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً للجيران او قاعدة انطلاق لاي اعمال غير قانونية مع التاكيد الشديد على المحافظة على مبدء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية .

وختم بأن هذه العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قواتكم المسلحة الليبية براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق اهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة .