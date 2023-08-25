الحليق: باتيلي حصل على ضوء أخضر لتغيير حكومة الدبيبة

الحليق: لا يوجد حل لإجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحالي

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازويه، السنوسي الحليق، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حصل على ضوء أخضر من مجلس الأمن بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة بدلاً من حكومة الدبيبة وهذه خطوة جيدة.

وأضاف الحليق، في تصريحات صحفية، أن دعوة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لتشكيل حكومة جديدة لاقت ترحيبا وإجماعا في ليبيا.

وتابع:” الليبيون رحبوا بهذه الخطة وأن يكون هناك جسم سياسي جديد ينهي الأجسام العديدة في الشرق والغرب وأن يقود لانتخابات”.

واستطرد:” لا يوجد حل لإجراء الانتخابات الآن في ظل الانقسام الحالي ووجود حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق”.

وأوضح:” من الضروري أن يكون هناك حكومة واحده بإشراف واحد وأن يكون هناك جسم متوافق عليه يوحد المنطقة الشرقية والغربية لمتابعة الانتخابات وتأمينها والإشراف عليها”.

وشدد على أن يكون هناك أيضًا إشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على الانتخابات لما له رؤية كبيرة بشأن ليبيا”.

وأشار إلى أن لجنة “6+6″ الآن في المراحل النهائية فقد تم الموافقة على مقترحهم بشأن مشروع قانون اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل عقيلة صالح.

وطالب عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات، بمتابعة هذا القانون ونأمل أنه قبل نهاية العام ليبيا تدخل في بداية جديدة ومرحلة استقرار سياسي”.

وشدد على أن توحيد المصرف المركزي خطوة عظيمة لتوحيد الليبيين وفتح نظام “سويفت” الدولي البنكي بين المنطقة الشرقية والغربية.