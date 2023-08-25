الشيباني: ليبيا بلا مصنع للأدوية وغير قادرة على صناعة حبة “بانادول” 

حمل جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، الحكومات المتعاقبة في ليبيا، مسؤولية غياب البلاد عن التصنيع الدوائي.

كتب قائلًا على فيسبوك “في بلادنا ليبيا لا يوجد مصنع واحد للأدوية، لا نصنع حبة “بانادول” واحدة وتدفع المليارات لما يسمى الإمداد الطبي ينفق أغلبها في قنوات خاطئة وهي باب مفتوح للفساد، ولا توجد خطة حقيقية لتوطين صناعة الدواء والعلاج بالداخل”.

أضاف قائلًا “لقد قاربت دول شمال أفريقيا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المصنعة محليا وكذلك بعض الدول الأفريقية في وسط وجنوب القارة، تؤكد التقارير المختصة على أن في مصر وحدها يوجد 158 مصنعا وتونس 119 مصنعا والسعودية 53 مصنعا، والمغرب والجزائر قاربتا على الاستقلال دوائيا، يا حكومات ضحكت من جهلها الأمم واقشعرت من فسادها الأبدان”.