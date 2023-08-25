القوات المسلحة تؤمن ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع طريق أوباري- غات

أصـدر آمـر كتيبـة 173 مشـاة عميد أغلس محمد أحمـد تعليماته لسرية الحماية والمرافقـة الأمنية لاستقبال أولى دفعات مهندسي ائتلاف الشـركات المصـرية المنفـذة لمشـروع طريق أوبـاري-غـات، من مطار غات ومرافقتهم إلى مدينة غات حيث تـم توقيع محضـر استلام الموقع، كمـا تـم مرافقـة مهندسي جهاز المواصلات لتفقد طريق البركت-إيسيـن، ومــن ثــم الانطلاق إلـى مدينة أوبـاري حيث إقامة المهندسين.

جاء ذلك بنـاء على تعليمـات القيـادة العـامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشـأن توفيـر المناخ الأمني المناسب لاستمـرار عجـلة الإعمـار والبنـاء، وبنـاء على التكليف الصـادر مـن آمـر غـرفة عمليـات الجنـوب اللواء مبـروك سحبـان لكتيبة 173 مشـاة بشـأن حمـاية ائتلاف الشـركات المصـرية المنفـذة لمشـروع طريق أوبـاري-غـات.