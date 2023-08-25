السيطرة على حريق بأحد أشهر مباني العاصمة طرابلس

تمكنت طواقم الاطفاء التابعين لهيئة السلامة الوطنية من اخماد الحريق الذي اندلع بإحدى أبراج ذات العماد وفي طوابق معينة يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 بالعاصة طرابلس .

واستمرت عمليات الاطفاء ومكافحة النيران لساعات متواصلة استطاعات خلالها فرق الاطفاء البواسل وبمساعدة الخبراء من الشركات النفطية ورجال الأمن من اخماد الحريق دون تسجيل اي اضرار بشرية .

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية،أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رجال الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية،تمكنت السيطرة على حريق اندلع، اليوم الجمعة، في الدور الأخير بأحد أبراج ذات العماد الخمسة، إحدى أشهر مباني العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة من الدخان،في احد طوابق الابراج التي تتخذها عدة شركات ليبية وأجنبية ومصارف مقارا لها.