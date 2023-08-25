الغرابلي: عدم تقديم المتهمين للعدالة فتح شهية البلطجية 

دعا الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، وعضو اللجنة المشرفة على فعالية حوارية صبراتة، إلى تقديم المتهمين للعدالة.

وقال الغرابلي في تغريدة عبر “تويتر”: “عدم ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة وتحميلهم مسئولية ما حدث ويحدث فتح شهية البلطجية حتى وإن لبسوا ثوب الدولة في زيها الرسمي”، مردفا: “وتبقى البلطجة فوق القانون”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رفض تحميل كل من آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارع، وآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، مسؤولين الاشتباكات بينهما وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.