إطلاق عملية عسكرية واسعة للقوات البرية والجوية في جنوب ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا)، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية “واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف” في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد.

وقال الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان، إن القوات المسلحة “لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا، أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية”.

وذكر البيان، الذي نشره الناطق باسم القائد العام للجيش، أن القوات البرية والجوية تشارك في العملية العسكرية، التي أكد أنها “لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة”.

وشدد الجيش الليبي، على “المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية”.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الجيش الليبي إن آمر غرفة عمليات القوات البرية، صدام خليفة حفتر، وآمر قوة عمليات الجنوب، المبروك سحبان، وصلا إلى الحدود الجنوبية، وتحديداً تلك المشتركة مع تشاد، للإشراف على عمليات عسكرية موسعة لتأمين الحدود.