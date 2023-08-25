النحيب: باتيلي عاجز عن إنجاز شيء ويعرقل توافق مجلسي النواب والدولة

اتهم عضو مجلس النواب، بدر النحيب، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بالعجز عن فعل شيء ملموس على الأرض، وعرقلة الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.

قال النحيب في تصريحات صحفية إن باتيلي عاجز عن فعل أي شيء على الأرض، ويعرقل الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لكن توافق محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قطع عليه ذلك.

أضاف قائلًا أن باتيلي يرغب في فرض خارطة طريق جديدة دون توافق بين المجلسين يفضي إلى تشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات.