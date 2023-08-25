تسجيل إصابتين بكورونا في ليبيا ومسؤول يوضح بشأن المتحور الجديد

سجلت ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، إذ يعود الإعلان عن آخر ظهور للفيروس في ليبيا إلى 19 يونيو الماضي مع تسجيل حالتين إيجابيتين من إجمالي 13 عينة.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي الأسبوعي رقم «804»، إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري وذلك بعد فحص عشر عينات بنسبة إيجابية وصلت إلى 20%.

وفي المجمل، سجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها للمرة الأولى في مارس 2020 نحو 507 آلاف و268 حالة بينها حالتان نشطتان و500 ألف و829 شفاء، و6439 وفاة.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن متحور «كورونا» الجديد المنتشر في عدة دول لم يصل ليبيا، «وفي حالة دخوله سيعلن» المركز ذلك.

وأضاف السائح أن المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة جدا منذ شهور، ويتوافر في البلاد المشغلات المخبرية الكافية، حسب تصريح نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».