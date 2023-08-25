بليحق: لجنة نيابية تتابع أوضاع مستشفى بنغازي للنساء والولادة

ليبيا- زار لجنة من مجلس النواب مستشفى بنغازي للنساء والولادة والطوارئ وذلك للاطلاع على أوضاع هذا المرفق الصحي الحيوي.

تصريح صحفي صدر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن زيارة اللجنة جاءت بناء على توجيهات من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لمتابعة القضايا بقطاع الصحة عبر رئيس اللجنة النيابية المعنية نصر الدين مهنى.

ووفقا للتصريح قامت اللجنة المؤلف من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش وفريق من مهندسي المعدات الطبية بالاجتماع مع مديرة المستشفى نجاة الحاسي للوقوف على الصعوبات المعيقة لتوفير الخدمات ونقص الأدوية وأسباب عدم توطين العلاج بالداخل.

وأوضح بليحق أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مجلس النواب للعراقيل والصعوبات التي تحول دون رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومساعي توفير الأدوية المفقودة وعلى رأسها تلك المعنية بمعالجة الأورام.