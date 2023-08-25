مؤسسة النفط الليبية تشيد بجهود فرقها في إخماد حريق أبراج “ذات العماد”

شاركت غرفة الطوارئ بمؤسسة النفط الليبية وعدد من الشركات النفطية في إخماد الحريق الذي اندلع ، صباح اليوم الجمعة ، بإحدى أبراج مبني ذات العماد البرج رقم 5، بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن غرفة الطوارئ بالمؤسسة بدأت على الفور بالتحرك برفقة شركات (مليتة، البريقة، أكاكوس، الزاوية) بالتحرك إلى الموقع للسيطرة على الحريق دون وقوع أي أضرار بشرية.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالجهود المبذولة من كافة الشركات التي ساهمت في هذا العمل الوطني حيث أثبتت فرق الإطفاء بالمؤسسة ومختلف شركاتها جاهزيتهم الكاملة في التعامل مع مثل هذه الظروف.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق اندلع الذي اندلع في الدور الأخير بأحد أبراج ذات العماد الخمسة، إحدى أشهر مباني العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة من الدخان، فيما لم ترد معلومات من الجهات الرسمية عن أسباب اندلاع الحريق وما إذا كان قد تسبب في خسائر.

وتتخذ عدة شركات ليبية وأجنبية ومصارف، من أبراج ذات العماد مقارا لها، ومنها المصرف الليبي الخارجي، وفرع مصرف التجارة والتنمية.

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