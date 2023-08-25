معزب: تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب أمر غير قابل للتطبيق ويحتاج إلى مشاورات واسعة

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قال عضو مجلس الدولة محمد معزب إن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مشاورات واسعة و يُصبح إجراء الانتخابات في وقت قريب غيرقابل للتطبيق، والقوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بين النواب والدولة لا يوجد فيها أي قصور أو ثغرات، كما أن القاعدةالأساسية لإعداد تلك القوانين هي حصول توافق عليها من كل الأطراف السياسية بهدف منع حدوث أي خلافات بعد إجراء الانتخابات.

وتابع أن هناك نقاط خلاف رئيسية وجوهرية في شروط الترشح لمنصب الرئيس وهي قانونية لا تتعلق بعملية الاتفاق السياسي، هذه النقاطالخلافية تحتاج لتوافق قانوني وتشريعي من أجل إصدار القوانين الانتخابية، إذ أن أحد المجلسين لا يستطيع إصدار القوانين دون موافقةالآخر وأي اجتماعات ثلاثية أو رباعية أو أجسام أخرى ليس لها أي صلاحيات في ذلك، مضيفاً موضوع تعديلالقوانين الانتخابية يخص فقطالجهاز التشريعي الممثل بمجلسي الدولة والنواب وليس لباتيلي علاقة به.

وأشار إلى أن نصوص الاتفاق السياسي المُقر في الصخيرات عام 2015 هي الحاكمة للمرحلة الحالية وهي التي تعطي صلاحيةإصدارالتشريعات لمجلسي الدولة والنواب فقط، مضيفاً أن المشكلة حاليًا في ليبيا هي أن السلطة ليست بيد واحدة بل موزعة ما بينالتشكيلات المسلحة والقيادة العامة للجيش وبين النواب والدولة وبين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب.