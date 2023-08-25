رئيس الأركان الأمريكي: باقون في الشرق الأوسط من أجل النفط

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي، أنّ الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبلاده.

وقال ميلي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، أنّ الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة في العديد من المجالات، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وأضاف ميلي «لدينا أصدقاء وشركاء مقربين في المنطقة، نريد التأكد من أن هذا المكان مستقر، فالمنطقة مصدر أساسي للنفط والطاقة لدول العالم كله».

وأردف ميلي: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة، والتزاماتنا ستستمر لعقود»، مشيرا إلى أنّ حجم القوات الأميركية في الشرق الأوسط مرتبط بحجم التهديدات.