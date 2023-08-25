حماد: شرعنا بصيانة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتناسب مع حقوق الإنسان

ليبيا- شارك رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد برفقة نائبيه علي القطراني وسالم الزادمة باحتفالية لتكريم عناصر من وزارة عدل حكومته.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة وزير العدل الحكومة خالد سعد ووزراء آخرين في الاحتفالية المكرسة لتكريم رؤساء فروع وزارة العدل والشرطة القضائية ومدراء مكاتب خبرة قضاء والإدارات بالوزارة.

ووفقا قال حماد في الاجتفالية التي اختضنتها مدينة بنغازي:”أثني على دور وزارة العدل بكل إداراتها وأقسامها وفروعها وحكومتنا شرعت في صيانة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بكافة المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يتناسب مع حقوق الإنسان”.

وتابع حماد قائلا:”تم تشكيل لجنة للاطلاع على السجون ووضع المساجين وإعداد تقارير عاجلة حول أوضاعها ونشيد بجهود الوزارة لتحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القضاء والقانون وعلى رؤساء فروعها والشرطة القضائية الارتقاء بمستوى العمل لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين”.