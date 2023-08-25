ليبيا الان

النيابة الليبية تحبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بـ “وادي الآجال”

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الجمعة، عن حبس مسؤول مكتب المعـاهد الفنيـة المتوسطة “وادي الآجال” احتياطياً لتورطه في أعمال تزوير واستيلاء على المال العام.

وقال المكتب في بيان، إن نيابة مكافحة الفساد في نطاف اختصاص محكمة استئناف سبها، تولت بحث الواقعات التي تضمنتها التبليغات المرفوعة قبل مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة.

وأضاف أن البحث كشف عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام ونكث ميثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات.

كما تمكن المسؤول وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها.

وبإجراء استجواب المسؤول لم يأت بما ينفي عنه مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.

Trending

وزارة الداخلية الليبية: رحلنا 486 مهاجراً لبلدانهم طوعياً وسنرحل 332 آخرين قريباً
Trending

دبيبة: توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية






المقال السابقمؤسسة النفط الليبية تشيد بجهود فرقها في إخماد حريق أبراج “ذات العماد”


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك