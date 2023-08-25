المسماري: نواصل تمشيط الحدود بين ليبيا وتشاد وكذلك النيجر

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء “أحمد المسماري” ، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليببة تلقت شكاوى عديدة من مواطني منطقة الجنوب الغربي، تفيد بوجود اختراقات من خارج الحدود من جماعات مسلحة، تهدد منازلهم وممتلكاتهم.

وأضاف “المسماري”، في مداخلة متلفزة لـ”القاهرة الإخبارية”، أن قيادة القوات المسلحة الليبية أكدت أنها لن تسمح بأن تكون البلاد منطلقًا لأي جماعات مسلحة من منطقة الجنوب الغربي.

وأفاد بأن القيادة العامة كلفت نخبة من القوات الأمنية لمنع أي وجود لأي تشكيل مسلح بالمنطقة الجنوبية وتأمين الحدود الليبية التشادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات القيادة العامة، بأنه تم إلقاء القبض علي عدد من الأشخاص بمنطقة العمليات المستهدفة، مشيرًا إلى أن القوات الليبية تواصل تمشيط الحدود بين ليبيا وتشاد وكذلك النيجر.

وأكد “المسماري” على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشكلاتها السياسية.

كما أشار إلى أن المنطقة الجنوبية من البلاد عبارة عن منطقة صحراوية تكثر بها الجبال وهي منطقة صحراوية، وكانت ملجأ للمواطنين الهاربين عبر الحدود البرية من الدول المجاورة، إضافة إلى العناصر الإرهابية، ولهذا يعمل الجيش الآن على تطهير هذه المنطقة من خلال العمليات الاشتباكية العنيفة خاصة وأن الجيش على دراية كبيرة بجميع مداخل ومخارج هذه المنطقة.

وأعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية “واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف” في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد.