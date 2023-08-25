الجيش الليبي يقوم بإنزال جوي قرب جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية

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أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة، أن فرقة الإنزال والمظلات بالقوات المسلحة قامت بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها على “فيسبوك” أن عملية الإنزال تمت بعد استهداف سلاح الجو تجمعاتٍ للمعارضة التشادية في تلك المنطقة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام وحدات القوة المسلحة بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب في جنوبي غرب ليبيا.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات السكنية كان يقطنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وأكدت الشعبة أن الجيش سيعمل على التأمين الدائم حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية.

كما أكدت الشعبة أن القوات المسلحة العربية الليبية ستعمل جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة امن البلاد او التعدي على حدودها.