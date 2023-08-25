بنغازي.. القبض على تشكيل مصري خطير قاموا بتهكير شركة بارزة

“قسم التحريات العامة” يلقي القبض على تشكيل عصابي من الجنسية المصرية يمتهنون النصب والإحتيال قاموا بهكر لموقع شركة ليبيانا وسحب الآلاف من كروت الدفع المسبق وبيعها وتحويل العملة..

ووردت معلومات إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن قيام شخصين من الجنسية المصرية بمزاولة مهنة بدون ترخيص والنصب والإحتيال على عدة أشخاص عند طريق الهواتف المحمولة وتحويل العملة حيث أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وضبط أحد المتورطين بهذه العمليات .

وتم الإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع.من مواليد 1988 مصري الجنسية وإعترف انهم تشكيل عصابي متكون من خمسة أشخاص قاموا بهكر مواقع شركة ليبيانا والمدار ويقومون بسحب كروت الدفع المسبق بكميات كبيرة وبيعها وتحويل النقود إلى دولة مصر الشقيقة .

وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة التي أمرت بضبط الأشخاص الأربعة المتورطين في عمليات النصب والإحتيال وانطلقت عمليات البحث والتحري وأسفرت جهود التحريات عن ضبط الاربعة أشخاص الآخرين والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بأنهم يقومون بتحويل العُملات النقدية الدولار،والعملة الليبية والعملة السورية مبالغ مالية ضخمة إلى دولة مصر الشقيقة بالإضافة إلى هكر مواقع شبكة ليبيانا والمدار وسحب عدد كبير من كروت الدفع المُسبق وبيعها وإعترفوا بدخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير،شرعية وأُحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة لإستكمال باقي التحقيقات …