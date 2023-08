بتهمة الفساد.. حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال

أمر النائب العام بحبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في وادي الآجال حبسا احتياطيا، وذلك بتهمة إخلاله بصيانة المال العام.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور اليوم، أن المتهم تعمد تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطت صلتهم بالوظيفة منذ أعوام.

وأضاف المكتب أن المتهم مكّن نفسه من تحصيل مكافآت مالية بعد استقطاعها من رواتب الموظفين دون سند قانوني.

وقال المكتب إن المتهم، خلال التحقيق معه، لم يأتِ بما ينأى به عن التهمة الموجهة إليه أو يدفع عنه “واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام”

المصدر: مكتب النائب العام

