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داخلية الحكومة الليبية المكلفة تعلن رفع درجات الاستعداد على الحدود مع النيجر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عصام أبوزريبة

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة عن رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وقال وزير الداخلية عصام أبوزريبة، إنه وفي ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية، فإن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تعلن رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصة بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وأكد أن وزارة الداخلية قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية، بغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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