صالح يبحث الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد الفاخري ومنسق عام الاتحاد المبروك المغربي وعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، عددا من الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء،كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المستشار صالح بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولة في إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات.