أمر بحبس مسؤول أستولى على مرتبات موظفين لسنوات

أفاد مكتب النائب العام، اليوم الجمعة ان سلطة التحقيق أمرت بحبس مسؤول مكتب المعـاهد الفنيـة المتوسطة- وادي الآجال.

وبحسب مكتب النائب العام، تولَّت نيابة مكافحة الفساد في نطاف اختصاص محكمة استئناف سبها، بحث الواقعات التي تضمَّنتها التبليغات المرفوعة قِبل مسؤول المكتب؛ فكشف البحث عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام؛ ونكث مِيثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية؛ بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات؛ وتمكين نفسه وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون؛ واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها؛

وقال مكتب النائب العام، أنه بإجراء استجواب المسؤول؛ لم يأت بما ينأى به عن مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام؛ فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.