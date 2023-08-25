بن شرادة: الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي مشواره السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي».

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن الدبيبة عمل على «إفشال الاتفاق الذي وُقّع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة (فتحي) باشاغا، واستغل تصريح المبعوثة الأممية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات».

كما أوضح بن شرادة أن «الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة تعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم»، مؤكداً أن «مَن يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعنيان أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد».

وأشار بن شرادة إلى وجود «إجماع لدى الدول الفاعلة في الشأن الليبي، ولدى الليبيين كلهم، على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات».