داخلية حمّاد تعلن حالة الطوارئ في الجنوب الليبي

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقيادة أسامة حماد حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بالمدن قرب الحدود مع النيجر، مؤكدة تقديمها دعمًا إضافيًا إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، إضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة،أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.

وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي تأمينًا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها،واستمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا.وفق بيان نقله الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري.