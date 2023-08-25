إرجاع 60 سلحفاة للبحر عقب قيام مواطن ببيعها في مدينة أجدابيا

قامت منظمة الحياة، بإرجاع 60 سلحفاة ضخمة الرأس إلى البحر بعد أن أخذها مواطن في مدينة أجدابيا من عشها وباعها لمحلّ لأسماك الزينة.

وتقدمت منظمة الحياة لمحل صالح الفاخري للعصافير واسماك الزينه اجدابيا بالشكر والعرفان لما قام به بتسليم عدد 60 سلحفاء ضخمة الرأس بعد ان قام احد المواطنيين بأخذها من العش بعد فقصها ومحاولة بيعها للمحل حيث قام بأقناعه بعدم بيعها وضرورة ارجاعها الي البحر .

وتم تسليمها لأعضاء فرع المنظمه بأجدابيا وهذه اساسيات لدى المنظمة في اقناع المواطنيين وضروره الحفاظ علي الحياة البرية والبحرية .