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بالصور.. اللواء 444 يعلن القبض على مطلوبين متهمين في عدة وقائع في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن اللواء 444 قتال، القبض على مطلوبين متهمين في قضايا قتل وخطف وسطو مسلح على ممتلكات المواطنين بمدينة طرابلس.

وفي كمينٍ مُحكم، وبعد رصدِ وتتبّع خيوط تشكيلٍ مسلّح، ومتابعة شكاوى المواطنين تمكّنت مفرزةٌ من مفارز الْجَيْشِ اللّيبِي من إلقاء القبض على المدعوّين: ( م، ع، ع – ن، ع، س – ح، خ، ص – ض، ا، ج – ا، ا، م – س، ع، ا ) بعدما اقتحمت المفرزةُ وكراً لهم بمدينة طرابُلْس حيث اعترفوا بعدّةِ قضايا منها: (القتل والخطف والسّطو المسلح على ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات).

وجاري التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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