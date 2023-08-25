الكتيبة 603 مشاة: القوة المشتركة قامت بدوريات لتأمين خط النهر ومكافحة الإرهاب

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أكدت الكتيبة 603 مشاة، اليوم الجمعة، أن القوة المشتركة قامت بدوريات لتأمين خط النهر ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت الكتيبة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم تفقد نقاط التمركز على طول خط النهر من كامبو الخمسين الشويرف إلى منظومة الحساونه جنوبا.

وكان اللواء 106 مجحفل أكد أن الكتيبة الخامسة مشاة التابعة لرئاسة أركان الواحدات الأمنية قامت بدوريات استطلاعية على الحدود الجنوبية.

وأوضح اللواء أن هذه الدوريات لحفظ الأمن ومكافحة التهريب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأشار اللواء إلى أن هذه الدوريات تأتي تنفيذآ لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ وبسط الأمن في كامل الأرضي الليبية.