مكافحة الامراض يوضح بشأن حالات كورونا المرصودة مؤخراً والمتحورات الجديدة

أوضح خالد المغبوب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم تُسجل أي حالات للمتحورات الثلاثة الجديدة التي لم ترق إلى مستوى الخطورة.

وأكد المغبوب في تصريحات صحفية أن الحالتان المسجلتان مؤخرا من المتحورات السابقة.

وقال المغبوب أن المتحورات الجديدة تفاوت تصنيفها بين العادي كسابقيها، والمثير للانتباه دون تسجيل أي حالات خطيرة مع قلة انتشاره.

وفي وقت سابق، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن متحور «كورونا» الجديد المنتشر في عدة دول لم يصل ليبيا، “وفي حالة دخوله سيعلن” المركز ذلك، مضيفاً أن المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة جدا منذ شهور، ويتوافر في البلاد المشغلات المخبرية الكافية.

وسجلت ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، إذ يعود الإعلان عن آخر ظهور للفيروس في ليبيا إلى 19 يونيو الماضي مع تسجيل حالتين إيجابيتين من إجمالي 13 عينة.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي الأسبوعي رقم «804»، إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري وذلك بعد فحص عشر عينات بنسبة إيجابية وصلت إلى 20%.