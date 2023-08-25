مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين بالهجوم على مقرها في طرابلس

طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الجمعة، في بيان لها، بالقصاص من المتورطين في الهجوم الذي استهدف مقرها في طرابلس مايو 2018، وأدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

والخميس أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القبض على قيادي في تنظيم «دا عش» متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإر هابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

وقال بيان المفوضية، أن:”الهجوم لم يستهدف المفوضية وحدها بل كان يستهدف إرادة الشعب وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار”.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت أمس الخميس، من ضبط أحد المتورطين في استهداف مقر المفوضية، والهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية في 2018.