الجيش الليبي يخلى عمارات سكنية في سبها تتواجد فيها عناصر من المعارضة التشادية

أعلن الجيش الليبي قيام قواته بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف اكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة ام الارانب بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها،في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، الجمعة،أن قوات الجيش ستقوم بالعمل على “التأمين الدائم لهذه المواقع حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية”.

وأكد البيان ان القوات المسلحة، تعمل جاهدة للحفظ على أمن البلاد في كل شبر من أرضها،محذرا من انها “ستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة امن البلاد او التعدي على حدودها”.