استمرار الحصار على منطقة أبوهادي ومداهمة عمارة القذافي في سرت

أفاد شهود عيان، أن عناصر سرية 20/20 بلواء طارق بن زياد، داهمت أمس الخميس، عمارة الحاج محمد جويبر السويدي القذافي، الواقعة بجانب جامعة سرت في المدينة.

وأشار شهود عيان الى أن عناصر 20/20 استولوا على العمارة المُخصصة للإيجار اليومي، وقاموا بتفكيك كاميرات المراقبة، وروّعوا المستأجرين، وأجبروهم على المغادرة.

وبحسب شهود العيان فأن محمد جويبر القذافي، هو والد خالد الذي خرج في صورة مع المترشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي، وحبيب الذي قامت القوات بالقبض عليه في شهر مايو الماضي بالمدينة.

وألقت القوات القبض على الشاب نجيب الغزالي حسن غيث القذافي، والبالغ من العمر 15 عامًا، بمنطقة بوهادي، في سرت.

وحاصرت القوات منطقة بوهادي، وقامت بتُفتيش المواطنين، وتحفظت على هواتفهم المحمولة.

وتاتي هذه الإجراءات لمنع احتفال أهالي سرت بذكرئ ثورة سبتمبر، مطلع الشهر القادم.

وفرضت القوات حصار خانق على منطقة بوهادي، منذ يوم السبت الماضي، ومنعت الخروج والدخول وداهمت البيوت وألقت القبض على المواطنين.