الشركسي يستبعد قدرة الدبيبة على معاقبة التشكيلات المسلَّحة

أستبعد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، قدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على معاقبة التشكيلات المسلَّحة بقطع الدعم المالي عنها.

والشهر الجاري، اندلعت المواجهات المسلحة بين مسلحي جهاز الردع واللواء 444 قتال التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية اعتقال جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال أثناء وجوده في مطار معيتيقة مما أسفر عن مقتل 55 شخصاً وإصابة أكثر من 146 آخرين.

وقال الشركسي، أن الاستراتيجية التي انتهجها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإغداق الأموال على المجموعات المسلحة أدت إلى ازدياد قوتها بشكل كبير.

ولفت عضو ملتقى الحوار السياسي أن الدبيبة لن يستطيع الآن مجرد التفكير في قطع التمويل عن تلك المجموعات.