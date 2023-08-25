الداخلية الليبية تشكّل غرفة أمنية بمنطقة الجنوب الغربي

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان،اللواء عصام بوزريبة، قرارا بتشكيل غرفة أمنية بمنطقة الجنوب الغربي تحت مسمى “الغرفة الأمنية بالمنطقة الجنوبية”.

ونص القرار على أن تعمل الغرفة تحت إشراف وزير الداخلية لمشاركة القوات المسلحة في تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المنطقة الجنوبية والحدود مع الدول المجاورة، كما نص القرار على أن يرأس الغرفة الأمنية مدير مديرية أمن سبها.

واعلنت وزارة الداخلية،في وقت سابق،حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بالمدن قرب الحدود مع النيجر.ويتزامن ذلك مع اطلاق الجيش الليبي لعملية عسكرية “واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد”.