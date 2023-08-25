فيما يلي ننشر أبرز ما ورد في بيان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بشأن انطلاق العمليات العسكرية لتأمين وحماية الجنوب الليبي:

ــ العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل.

ــ العملية العسكرية تتعامل مع الوضع الأمني الهش في بعض دول الجوار وما يشكله من تهديد للدولة.

ــ نخبة من القوات المسلحة البرية والجوية تنفذ مهاما دقيقة للتأمين وقامت بإخراج بعض المحسوبين على المعارضة التشادية.

ــ عائلات نازحة من منطقة أم الأرانب عادت لمنازلها المغتصبة من المعارضة التشادية.

ــ وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ القصوى قرب حدود النيجر بشكل خاص.

ــ الحكومة الليبية تهيب بوزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد وحفظ الأمن داخل المدن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل العصابات الإجرامية.

ــ سنقدم كامل الدعم لإتمام المهام العسكرية للحفاظ على إقليم الدولة الليبية من التحديات والاعتداءات الخارجية وحماية مقدرات الشعب.