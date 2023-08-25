وزير الاستثمار الليبي يلتقي المدير التنفيذي لشركة “عبر المحيط” الليبية

الوطن| متابعات

اجتمع معالي وزير الاستثمار علي السعيدي في مقر الحكومة الليبية مع رجل الأعمال الليبي يوسف الشاذلي المدير التنفيذي لشركة عبرالمحيط وهي شركة ليبية أحد فروع مجموعة ينك ” YNK GROUP”؛ وهي مجموعة شركات أجنبية و عربية ذات عدة مناشط تجارية.

استمع السعيدي إلى أهم ما تقدمه هذه الشركات من خدمات تجارية واستثمارية في عدة مجالات، كذلك التعريف بالمجموعة كاملة.

وقدم كل ما هو مُعد من قبل الوزارة و كل ما يساهم في تنشيط الإستثمار في المجالات الحيوية المهمة في نطاق الدولة الليبية .

وتطرق اللقاء أيضاً عن الحديث في مجال الاستثمار طويل الأجل خاصة في المشاريع الإستراتيجية.

وخلُص اللقاء إلى العديد من النتائج المثمرة بما يساهم في مجال تشجيع الشركات الخاصة والعامة في الشراكة مع الحكومة الليبية وإعطائها الفرص للنهضة بالدولة و مشاريعه.