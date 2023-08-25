باتيلي يدعو لحكومة موحدة ويحذر من سقوط ليبيا في انقسام طويل الأمد

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، المصرف المركزي الليبي إلى مواصلة جهوده “لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام”.

جاء ذلك وفق ما نقلت البعثة الأممية لدى ليبيا عن باتيلي، الجمعة، وقالت إنها “من كلمته في إحاطته أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس/ آب الجاري”.

كما حث باتيلي اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي على تحويل نقاشاتها إلى “إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة”.

وقال أمام مجلس الأمن، وفق البعثة، “أحث اللجنة المالية العليا على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة”.

كما حث باتيلي “المصرف المركزي الليبي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام”.

وأكد المبعوث الاممي التزام البعثة بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها مشيرًا الى أن الليبيون تواقون للسلام والاستقرار ويريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية .

وقال باتيلي أن وجود حكومتين حاليا يثير المزيد من المخاوف بشأن المستقبل وإذا استمر هذا الأمر قد تسقط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد .

وأشار باتيلي الى أن القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 غير قابلة للتنفيذ كما هي بل تحتاج إلى التعديل والضبط الدقيق والتمحيص .

ولفت المبعوث الاممي الى أن استمرار الانقسام عامل قلق لليبيين وقد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وقال:”نحتاج الى حكومة موحدة في ليبيا للذهاب الى الانتخابات .