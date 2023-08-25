تونس: حريق هائل يجتاح غابات أقصى شمال غرب البلاد

شبّ حريق هائل بغابات منطقة البلدة من معتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب البلاد، حيث امتدت ألسنة النيران بغابات المنطقة إلى مساحة واسعة بسبب الرياح،وفق وسائل إعلام تونسية.

وقالت إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية،أن الحريق شب بغابات “منطقة البلدة من معتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب تونس، وأتى مبدئيا على مساحة هامة من غابة الصنوبر، والغابة الشعراء التي تغطي الجبل”.

وأكدتالإذاعة أن “ألسنة النيران قد تعالت بغابات منطقة البلدة، وانتشرت بسرعة بمفعول هبوب الرياح”.مضيفة أن أعوان الحماية المدنية بولاية جندوبة وغار الدماء، وأعوان الغابات يقومون بإخماد الحريق والحد من انتشاره وتجنب مزيد الخسائر في الغطاء الغابي.

هذا وشهدت ولاية جندوبة الشهر الماضي، اندلاع حرائق في عدد من الغابات جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة.