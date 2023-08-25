الحكومة الليبية: العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية

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أكدت الحكومة الليبية، الجمعة، أن العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل.

وقالت الحكومة، في بيان، إن العملية العسكرية تتعامل مع الوضع الأمني الهش في بعض دول الجوار، وما يشكله من تهديد للدولة الليبية.

وأضافت، أن نخبة من القوات المسلحة البرية والجوية تنفذ مهامًا دقيقة للتأمين، وقامت بإخراج بعض المحسوبين على المعارضة التشادية.

وقالت، إن عائلات نازحة من منطقة أم الأرانب عادت لمنازلها المغتصبة من المعارضة التشادية.

وأضافت، أن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ القصوى قرب حدود النيجر بشكل خاص، لافتة إلى أنها أهابت بوزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد وحفظ الأمن داخل المدن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل العصابات الإجرامية.

وأكدت الحكومة الليبية أنها ستقدم كامل الدعم لإتمام المهام العسكرية للحفاظ على إقليم الدولة الليبية من التحديات والاعتداءات الخارجية وحماية مقدرات الشعب.

وقالت، إنها بكامل وزاراتها في حالة متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لمواكبة العمليات العسكرية وصولًا لتحقيق النتائج المرجوة.