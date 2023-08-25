الحكومة المكلفة تشكل غرفة أمنية لدعم عملية الجيش الليبي بالجنوب

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، تعليمات برفع جاهزية الأجهزة الأمنية لدعم قوات الجيش الليبي في عملياتها العسكرية في الجنوب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، أصدر القرار رقم (290) لسنة 2023، بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية بِالمنطقة الجنوبية، بإشراف مباشر منه لمشاركة القوات المسلحة في تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المنطقة الجنوبية والحدود الليبية، بِرئاسة مدير مديرية أمن سبها وعضوية 7 آخرين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الإجراءات الأمنية من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تأتي من أجل رفع حالة التأهب واليقظة الأمنية في كافة المدن والمناطق الجنوبية بما يضمن استمرار عمليات القوات المسلحة علي خطوط المواجهة الحدودية ولضرب أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي فيها مع ضمان أعلى درجات التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطن.

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