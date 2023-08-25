عقيل: اتجاه باتيلي لحكومة جديدة ناتج عن رغبه لندنية أمريكية في التغيير

الوطن| رصد

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إن اتجاه باثيلي لحكومة جديدة ناتج عن رغبه لندنية – أمريكية في التغيير، حيث أن موقف باثيلي السابق الرافض لاتفاق النواب والدولة والذي تغير بعدها بيومين واضح.

وبين أن هناك تخبط كبير في فكرة حكومة مُجمعة هل هي جديدة أم لا، خاصة في وجود تشبث من بعض القوى الكبرى بالدبيبة نظرًا لما قدمه لهم، مشيرًا أنه لا يوجد تصور محدد لشكل تلك الحكومة الجديدة حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن الصراع بين الدول الكبرى في ليبيا ليس في صالحه تنظيم انتخابات وإنما استمرار الوضع كما هو عليه، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة سوف تشهد مشاركة جميع الليبيين، ما ينتج جهتين قويتين يحفظان سيادة الدولة وهذا ما لا ترضاه بعض القوى العظمى.

وأشار إلى أن هناك تعارض فيما يريده الشعب والدولة والبعثة الأممية، وخاصة في ما يعني الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية، لافتًا أن الليبيين لولا التدخل الخارجي لاتجهوا إلى الاستقرار والانتخابات منذ فترة.