الجيش الليبي يوجه ضربات جوية ضد المجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود التشادية

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية نفذت ضربات جوية ضد المجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية.

وأضاف المسماري، أن القوات الجوية تقوم أيضاً باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية.

كما ذكر أن القوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المعزز نفذت عملية إنزال مظلي خلف تمركزات العدو لتنفيذ مهام قتالية محددة.

وكان المسماري، أعلن اليوم عن إطلاق وحدات تابعة للقيادة العامة عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وجزءاً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها.

وأكد المسماري، أن القيادة العامة لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا لجيرانها أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية، مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.

وأشار إلى أن هذه العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة من قوات القيادة العامة برا وجوا ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها.

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