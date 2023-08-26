باتيلي: ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى والانتخابات هي السبيل لاستعادة الشرعية

الوطن| متابعات أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي السبيل لاستعادة الشرعية.

ولفت إلى أن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، مبينًا أنه قد أجريت مشاورات مكثفة مع أهم الأطراف الليبية.

وقال باتيلي: “أنا ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها، وأواصل مطالبة جميع الأطراف الإقليمية والدولية بالوقوف في صف الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم”.