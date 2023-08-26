مفوضية الانتخابات بعد القبض على الإرهابي «أبوعيسى»: نطالب بالقصاص العادل

أشادت مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح، بإلقاء القبض على عضو تنظيم “داعش” الإرهابي طارق أنور عبد الله الملقب بـ”أبوعيسى” شرق طرابلس.

وقالت المفوضية، في بيان لها:” نعبر عن بالغ تقديرنا وامتنانا للجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية في سبيل إجلاء الحقيقة عن الهجوم الإرهابي الذي نفذته قطعان الظلام والضلال على مقر المفوضية في الثاني من شهر مايو 2018 والذي راح ضحيته عددٌ من خيرة موظفينا”.

وأكدت إن هذا العمل الإرهابي الجبان لم يكن يستهدف المفوضية فقط بل استهدف إرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار.

وطالبت المفوضية، بالقصاص العادل من أولئك الذين استهانوا بدماء الليبيين وباعوا أنفسهم إلى الشيطان فغدر بهم وكانوا من الذين وعدوا بجهنم وبئس القرار.

وأكدت المفوضية، التزامنا الراسخ بضمان سلامة وحماية حقوق الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر”.

وتابعت:” سنواصل العمل بكل قوة وتصميم على أن يكون وطننا نموذجاً حضارياً للديمقراطية والاستقرار، وكلنا ثقة من أن سيادة القانون والعدالة ستسود بعزيمة أبنائه وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل يعمه السلام والرخاء”.

واستطردت:” نعزي أنفسنا ونعزي أسر الشهداء ولن ننسى تضحياتهم التي ستخلد في سجلات الأوفياء”.

واختتمت المفوضية، بيانها، قائلة:” رحم الله شهدائنا الابرار واسكنهم فسيح جناته، ونسأله أن يتقبلهم قبولاً حسناً ويغفر لهم، ويعفو عنهم، ويجعل مأواهم الجنة، إن الله علينا وعليهم لشهيد”.