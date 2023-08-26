مديرية أمن بنغازي تضبط تشكيلاً عصابياً مصريًا اخترق شركتي “ليبيانا” و”المدار”

الوطن| متابعات

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تشكيلاً عصابياً من الجنسية المصرية يمتهن النصب والاحتيال، حيث قاموا باختراق شركتي ليبيانا والمدار وسحب الآلاف من كروت الدفع المسبق وبيعها.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن معلومات وردت إلى قسم التحريات عن قيام شخصين من الجنسية المصرية بمزاولة مهنة بدون ترخيص والنصب والاحتيال على عدة أشخاص عن طريق الهواتف المحمولة وتحويل الأموال إلى مصر .

وأضافت أن أعضاء التحريات ضبطوا أحد المتورطين، وبالاستدلال معه اعترف أنه مع تشكيل عصابي متكون من خمسة أشخاص قاموا باختراق مواقع شركتي ليبيانا والمدار وسحب كروت الدفع المسبق باعداد كبيرة وبيعها وتحويل النقود إلى بلادهم.

وتابعت المديرية أن النيابة العامة أمرت بضبط الأشخاص الآخرين المتورطين في عمليات النصب والاحتيال، وأسفرت جهود التحريات عن ضبط أربعة أشخاص آخرين، وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتحويل العُملات النقدية الدولار، والعملة الليبية والسورية بمبالغ مالية ضخمة إلى مصر .

وقالت المديرية إن المتورطين اعترفوا بدخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير،شرعية وأُحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات .